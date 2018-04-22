Карантин по бешенству объявлен в четырех районах Нижегородской области
Больные животные обнаружены в Семеновском, Богородском и Пильнинском и Княгининском районах.
Больные животные обнаружены в Семеновском, Богородском и Пильнинском и Княгининском районах.
Карантин по бешенству объявлен в четырех районах Нижегородской области.
Как говорится в указе губернатора Нижегородской области, размещенном на официальном
В Пильнинском районе бешенство обнаружено у лисы. Ее нашли в деревне
Кроме этого, до 19 июня установлен карантин по бешенству в поселке Сухобезводное Семеновского района. В угрожаемую зону вошли деревни Сухобезводное и Березовый Овраг.
Также на прошлой неделе были обнаружены признаки бешенства у бычка в Княгининском районе. Животное находилось в личном подсобном хозяйстве в селе Урга. В контакте с ним находились 3 человека — сообщает Госветнадзор.
Ранее сообщалось о том, что бешеную лису поймали на Бору.