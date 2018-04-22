Сильный ветер оторвал крышу больницы в Башкирии

Сегодня, 22 апреля, в Башкирии разбушевался ураганный ветер. Так, в 18:30 по местному времени ураган оторвал крышу Давлекановской центральной районной больницы.

— На место направлены сотрудники МЧС и представители администрации района. Последствия устраняются, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Больница функционирует в штатном режиме. Ветровые окна препятствуют дальнейшему поднятию профнастила.