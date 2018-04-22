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18:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Сильный ветер оторвал крышу больницы в Башкирии

Специалисты устраняют последствия.

Сегодня, 22 апреля, в Башкирии разбушевался ураганный ветер. Так, в 18:30 по местному времени ураган оторвал крышу Давлекановской центральной районной больницы.

— На место направлены сотрудники МЧС и представители администрации района. Последствия устраняются, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Больница функционирует в штатном режиме. Ветровые окна препятствуют дальнейшему поднятию профнастила.

В ведомстве еще раз предупреждают об усилении ветра. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

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