Сильный ветер оторвал крышу больницы в Башкирии
Специалисты устраняют последствия.
Специалисты устраняют последствия.
Сегодня, 22 апреля, в Башкирии разбушевался ураганный ветер. Так, в 18:30 по местному времени ураган оторвал крышу Давлекановской центральной районной больницы.
— На место направлены сотрудники МЧС и представители администрации района. Последствия устраняются, пострадавших нет, — сообщили в
Больница функционирует в штатном режиме. Ветровые окна препятствуют дальнейшему поднятию профнастила.
В ведомстве еще раз предупреждают об усилении ветра. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.