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18:14 (мск), источник: Kazinform

Состояние выпавшего с пятого этажа ребенка в Актау остается тяжелым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Врачи рассказали о состоянии выпавшего с пятого этажа в Актау ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Источник: Kazinform

Общее состояние четырехлетнего мальчика, как отметили медики, стабильно тяжелое. В процессе обследования у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Наблюдается положительная динамика в лечении.

Напомним, инцидент произошел 17 апреля в одной из квартир на пятом этаже дома № 4 в 31А микрорайоне. Бригада скорой помощи доставила мальчика в реанимационное отделение. Утром 18 апреля его перевели в отделение травматологии.

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