Состояние выпавшего с пятого этажа ребенка в Актау остается тяжелым
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Врачи рассказали о состоянии выпавшего с пятого этажа в Актау ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Врачи рассказали о состоянии выпавшего с пятого этажа в Актау ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.
Общее состояние четырехлетнего мальчика, как отметили медики, стабильно тяжелое. В процессе обследования у него диагностирована закрытая
Напомним, инцидент произошел 17 апреля в одной из квартир на пятом этаже дома № 4 в 31А микрорайоне. Бригада скорой помощи доставила мальчика в реанимационное отделение. Утром 18 апреля его перевели в отделение травматологии.