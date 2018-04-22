Состояние выпавшего с пятого этажа ребенка в Актау остается тяжелым

Общее состояние четырехлетнего мальчика, как отметили медики, стабильно тяжелое. В процессе обследования у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Наблюдается положительная динамика в лечении.

Напомним, инцидент произошел 17 апреля в одной из квартир на пятом этаже дома № 4 в 31А микрорайоне. Бригада скорой помощи доставила мальчика в реанимационное отделение. Утром 18 апреля его перевели в отделение травматологии.