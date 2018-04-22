Высокопоставленного чиновника ЗКО осудили за коррупцию

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Также по этому уголовному делу осудили экс-руководителя отдела аудита госсектора Департамента внутреннего госаудита по ЗКО Кенжеаным Ермеккалиеву. Именно ей предназначалась взятка в 200 тысяч тенге.

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В суде сообщили, что Ермеккалиева проводила проверку в Управлении по делам религии и Центре изучения проблем религии. Аудит проводился в части расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. В ходе проверки были выявлены нарушения. Они касались «проводке товарно-материальных ценностей (раздаточные и агитационные материалы), которые были списаны без их первоначального оприходования, и оплаты за невыполненные в полном объеме работы по размещению в социальных сетях информационных материалов».

«Ермеккалиева обратилась к руководителю Управления по делам религии ЗКО Гиззатову и сообщила, что данный вопрос можно решить за денежное вознаграждение. Гиззатов вызвал к себе руководителя Центра изучения проблем религии, которого он подстрекал к даче взятки на сумму 200 тысяч тенге. Средства были переданы через бывшего бухгалтера центра. 6 марта 2018 года Ермеккалиева была задержана с поличным сотрудниками Антикоррупционной службы», — отметили в Уральском городском суде.

Ермеккалиева и Гиззатов заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Это обстоятельство стало смягчающим при вынесении приговора.

«Ермеккалиева признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366 часть 2 УК (Получение взятки). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взятки, то есть в сумме 12 миллионов тенге. Гиззатов признан виновным по статье 28 часть 4 и 367 часть 2 УК РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки, то есть в сумме 6 млн тенге. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления», — сообщила судья Уральского городского суда Магира Китарова.