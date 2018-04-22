Несколько машин столкнулись в Павлодаре из-за пожара вдоль дороги

В социальных сетях появилась информация, что из-за сильного задымления на трассе произошло ДТП с участием нескольких машин.

По информации пресс-службы КЧС Павлодарской области, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.

«Произошло возгорание сухостоя и камыша на трех разных участках. Площадь пожара на первом и втором участках составила по 9 гектаров, на третьем — четыре гектара. Жертв нет», — сообщили в ведомстве.