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8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
19:17 (мск), источник: Kazinform

Несколько машин столкнулись в Павлодаре из-за пожара вдоль дороги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Павлодаре, в пригородном поселке Ленинский, в воскресенье вдоль автодороги горел сухостой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Источник: Kazinform

В социальных сетях появилась информация, что из-за сильного задымления на трассе произошло ДТП с участием нескольких машин.

По информации пресс-службы КЧС Павлодарской области, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.

«Произошло возгорание сухостоя и камыша на трех разных участках. Площадь пожара на первом и втором участках составила по 9 гектаров, на третьем — четыре гектара. Жертв нет», — сообщили в ведомстве.

Огонь удалось потушить в 18.35 часов.

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