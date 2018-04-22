Несколько машин столкнулись в Павлодаре из-за пожара вдоль дороги
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Павлодаре, в пригородном поселке Ленинский, в воскресенье вдоль автодороги горел сухостой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Павлодаре, в пригородном поселке Ленинский, в воскресенье вдоль автодороги горел сухостой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
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«Произошло возгорание сухостоя и камыша на трех разных участках. Площадь пожара на первом и втором участках составила по 9 гектаров, на третьем — четыре гектара. Жертв нет», — сообщили в ведомстве.
Огонь удалось потушить в 18.35 часов.