Россиянин задержан с наркотиками на границе с Казахстаном

Источник: Kazinform

«Погранслужбой ДКНБ РК задержан гражданин РФ, который пытался провезти под одеждой более 600 граммов марихуаны, примотав скотчем к телу 6 пакетов. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы», — сообщила пресс-служба ДВД Северо-Казахстанской области.

Сообщается, что в течение трех дней сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД СКО работали в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Транзит».

За три дня стражи порядка выявили 21 наркоправонарушение. В состоянии наркотического опьянения задержаны 8 человек, из них двое были за рулём. Из незаконного оборота изъяли почти килограмм марихуаны.

«Житель Мамлютского района четверть килограмма высушенной марихуаны прятал у себя в бане. Задержанный утверждает, что не намеревался продавать зелье, просто “обеспечил” себя на несколько месяцев вперёд. Санкция уголовной статьи подразумевает наказание в виде штрафа до 300 МРП», — рассказали в пресс-службе.

Начальник управления по борьбе с наркотиками Жандос Басыбаев говорит, что обеспокоенность вызывает проникновение на черный рынок «солей» и «спайсов».