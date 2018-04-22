Россиянин задержан с наркотиками на границе с Казахстаном
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Гражданин России задержан с марихуаной на границе с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Гражданин России задержан с марихуаной на границе с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Погранслужбой ДКНБ РК задержан гражданин РФ, который пытался провезти под одеждой более 600 граммов марихуаны, примотав скотчем к телу 6 пакетов. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы», — сообщила
Сообщается, что в течение трех дней сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД СКО работали в рамках
За три дня стражи порядка выявили 21 наркоправонарушение. В состоянии наркотического опьянения задержаны 8 человек, из них двое были за рулём. Из незаконного оборота изъяли почти килограмм марихуаны.
«Житель Мамлютского района четверть килограмма высушенной марихуаны прятал у себя в бане. Задержанный утверждает, что не намеревался продавать зелье, просто “обеспечил” себя на несколько месяцев вперёд. Санкция уголовной статьи подразумевает наказание в виде штрафа до 300 МРП», — рассказали в
Начальник управления по борьбе с наркотиками Жандос Басыбаев говорит, что обеспокоенность вызывает проникновение на черный рынок «солей» и «спайсов».
«В связи с их употреблением на учёте в наркодиспансере состоят 35 человек. Для сравнения: в первом квартале прошлого года таких больных было 15. Наши сотрудники проводят профилактические мероприятия в учебных заведениях Петропавловска и районов области», — сказал Ж. Басыбаев.
Всего с начала года изъято более 55 килограммов различных наркотических средств, из них более 232 граммов героина.