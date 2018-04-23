Москва подсчитывает ущерб от урагана

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Ураган в Москве обернулся серьезными последствиями. Штормовой ветер обрушился на город в субботу. Власти столицы и области уже подтвердили — погибли два человека, в том числе девочка-подросток. Десятки горожан пострадали. Многие собеседники «Коммерсантъ FM» заявили, что SMS-сообщений от МЧС с предупреждением они не получили. Почему ураган опять стал неожиданностью для москвичей? И кто уже начал подсчитывать убытки? Об этом — Николай Долгополов.

Следы урагана видны до сих пор — повалены около 1 тыс. деревьев, повреждены кровли трех десятков домов, фасады зданий, строительные, рекламные конструкции. Ликвидацией последствий стихии занимались свыше 2 тыс. человек. Пик урагана пришелся на вечер субботы. Для многих это оказалось неожиданностью, ведь далеко не все получили оповещение от экстренных служб.

«Коммерсантъ FM» попытался связаться с сотовыми операторами и уточнить, почему многие москвичи не получили SMS об урагане?

Оперативных комментариев от «Билайна» и «Мегафона» получить не удалось, а представители МТС заявили, что ответственности за несвоевременное оповещение не несут, поскольку соответствующие службы могут информировать абонентов без участия операторов.

В дежурной службе МЧС эту информацию, между тем, опровергли.

МЧС не осуществляет SMS-рассылку. Это делают операторы сотовой связи. Информация предоставляется на основе прогноза, а они уже осуществляют рассылку абонентам. У нас даже технических средств для такой рассылки нет.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, отправлять сообщения клиентам действительно обязаны сотовые операторы. Но виноваты в сложившейся ситуации, вероятнее всего, сотрудники МЧС.

«Существуют специальные люди в МЧС, отслеживающие все неблагоприятные условия, о которых они должны сообщать операторам сотовой связи. Те, в свою очередь, начинают пачками рассылать SMS.

Каждый раз, когда происходит серьезная проблема, и гибнут люди, МЧС «просыпается», и в течение полугода работает как должно.

Но потом происходит сползание в рутину, когда ничто не происходит, и все перестает работать из-за человеческого фактора, — пояснил эксперт.

Многие автовладельцы с утра воскресения уже набирали номера своих страховых компаний — в Москве повреждены более 90 машин, в Подмосковье — 17. В одном из сервисов «Коммерсантъ FM» рассказали, что получили заказ на ремонт автомобиля Mazda, у которого выбито лобовое стекло, повреждены бампер, крылья и капот. В компании работы оценили почти в 200 тыс. руб. Многим придется ремонтировать автомобили за свой счет.

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Получить компенсацию смогут только те, кто оформил КАСКО и отдельно прописал в договоре ущерб от стихии как страховой случай, напомнил автоюрист Тимур Маршани. Впрочем, пострадавшие могут судиться с управляющими компаниями, отметил он: «В подавляющем большинстве случае ответственность за падение деревьев несут все-таки городские власти и управляющие компании, которые должны уничтожать сухостой, старые и больные деревья. Установить это можно в любом случае. Надо вызвать соответствующие службы и участкового инспектора, который составит справку о повреждениях и самое главное — выявит причину, по которой произошло падение дерева».

Парк Горького и ВДНХ в субботу вечером закрыли вход для посетителей. Другие развлекательные площадки еще до начала урагана просили гостей по возможности покинуть их территорию. В таких ситуациях представители бизнеса, которые работают в парках, несут крупные убытки, утверждает вице-президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений Федор Гавриченко.

«В России понятие “парк”, как правило, обозначает парк культуры и отдыха, в котором могут быть арендаторы, которые занимаются общепитом и так далее. Каждый ураганный или ненастный день, который выпадает на уикенд, причиняет ущерб. Предположим, в каждое кафе могут прийти 100 человек в день, каждый из которых оплатит средний чек на 500 руб. Тогда ущерб составит 50 тыс. руб. Но это достаточно глупый расчет, потому что есть разные кафе с разной проходимостью и посадочными местами», — отметил эксперт.

Ураган внес коррективы в планы ресторанов. Многие участники рынка готовы были уже на этой неделе открыть свои летние веранды. Опрошенные «Коммерсантъ FM» рестораторы сообщили, что теперь будут ждать, когда в Москве установится устойчивая теплая погода и вынесут столики на улицу не ранее 1 мая.