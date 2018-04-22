Мужчина погиб при пожаре в сельском доме в Жамбылской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Мужчина погиб при пожаре, произошедшем в частном доме в селе Кулан Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Мужчина погиб при пожаре, произошедшем в частном доме в селе Кулан Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
По информации ведомства, пожар произошел в 05.45 часов 21 апреля. «Произошло загорание кровли временного строения на площади 25 квадратных метров. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело гражданина 1968 года рождения», — говорится в сообщении.
Пожар локализован пожарными в 0620 и полностью ликвидирован в 06.40 часов.
Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.