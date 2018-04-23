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03:27 (мск), источник: Вести Приморье

В космосе заметили пожары недалеко от Владивостока (фото)

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой видны природные пожары в южной части Приморского края.

«Пожароопасное время в этом году началось раньше обычного, снег растаял быстро, а новых осадков практически нет. В итоге даже из космоса видно, что на планете бушует много пожаров, тяжело за этим наблюдать… На фотографиях пожары в Китае (на границе с Россией), в Забайкальском крае и в районе Владивостока», — цитируют «Вести:Приморье» описание серии снимков.

Когда были сделаны фотографии, не уточняется.

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