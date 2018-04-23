В космосе заметили пожары недалеко от Владивостока (фото)
Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой видны природные пожары в южной части Приморского края.
Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой видны природные пожары в южной части Приморского края.
«Пожароопасное время в этом году началось раньше обычного, снег растаял быстро, а новых осадков практически нет. В итоге даже из космоса видно, что на планете бушует много пожаров, тяжело за этим наблюдать… На фотографиях пожары в Китае (на границе с Россией), в Забайкальском крае и в районе Владивостока», — цитируют «Вести:Приморье» описание серии снимков.
Когда были сделаны фотографии, не уточняется.