Спасатели сняли со льдины юного комсомольчанина

В Комсомольске-на-Амуре спасателям пришлось снимать со льдины 15-летнего подростка. На риск юноша пошел, чтобы продемонстрировать свою смелость, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

На лед подросток вышел на набережной, в районе памятника Первостроителям. Попав на льдину, комсомольчанин осознал, что не сможет самостоятельно добраться обратно. На место происшествия вызвали спасателей. Они доставили подростка на берег, где его осмотрели врачи скорой помощи.