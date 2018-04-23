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03:55 (мск), источник: Губерния онлайн

Спасатели сняли со льдины юного комсомольчанина

Юноша подвергся риску, пытаясь доказать кому-то свою смелость.

В Комсомольске-на-Амуре спасателям пришлось снимать со льдины 15-летнего подростка. На риск юноша пошел, чтобы продемонстрировать свою смелость, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

На лед подросток вышел на набережной, в районе памятника Первостроителям. Попав на льдину, комсомольчанин осознал, что не сможет самостоятельно добраться обратно. На место происшествия вызвали спасателей. Они доставили подростка на берег, где его осмотрели врачи скорой помощи.

Отметим, что спасатели собираются дополнительно проинструктировать полицейских, которые патрулируют набережную.

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