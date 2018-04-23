Спасатели сняли со льдины юного комсомольчанина
Юноша подвергся риску, пытаясь доказать
Юноша подвергся риску, пытаясь доказать
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На лед подросток вышел на набережной, в районе памятника Первостроителям. Попав на льдину, комсомольчанин осознал, что не сможет самостоятельно добраться обратно. На место происшествия вызвали спасателей. Они доставили подростка на берег, где его осмотрели врачи скорой помощи.
Отметим, что спасатели собираются дополнительно проинструктировать полицейских, которые патрулируют набережную.