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03:16 (мск), источник: ДЕЙТА

В деле «приморских партизан» сегодня может быть поставлена точка

Обсуждение последствий обвинительного вердикта по делу приморских партизан продолжится в понедельник в Приморском краевом суде во Владивостоке, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Выступит гособвинение, потерпевшие, адвокаты и подсудимые. Гособвинитель запросит сроки лишения свободы фигурантам дела: Александру Ковтуну, Владимиру Илютикову, Максиму Кириллову, Алексею Никитину, Вадиму Ковтуну.

После прений подсудимые выступят с последним словом.

Напомним, 10 апреля коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт. Они сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года. Также они сочли, что все пятеро заслуживают снисхождения.

Приморский краевой суд признал фигурантов виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений. Подсудимые были приговорены к различным срокам — от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Михаил Грач.

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