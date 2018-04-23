В деле «приморских партизан» сегодня может быть поставлена точка

Напомним, 10 апреля коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт . Они сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года. Также они сочли, что все пятеро заслуживают снисхождения.

Приморский краевой суд признал фигурантов виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений. Подсудимые были приговорены к различным срокам — от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.