В пяти районах Приморья бушуют лесные пожары

Лесные пожары, горящие в Ольгинском, Лазовском, Шкотовском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе, тушат около 200 человек.

Из семи природных пожаров за сутки пять локализовано на площади почти 150 гектаров, еще два пожара площадью 60 гектаров находятся в стадии локализации. Сейчас ликвидацией возгораний занимаются сотрудники Приморской авиабазы и Приморского лесничества, парашютисты-десантники пожарной службы, арендаторы лесных участков.

Также за сутки пожарные подразделения выезжали 246 раз на тушение палов травы.