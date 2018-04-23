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03:57 (мск), источник: Вести Приморье

В пяти районах Приморья бушуют лесные пожары

Лесные пожары, горящие в Ольгинском, Лазовском, Шкотовском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе, тушат около 200 человек.

Лесные пожары, горящие в Ольгинском, Лазовском, Шкотовском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе, тушат около 200 человек.

Из семи природных пожаров за сутки пять локализовано на площади почти 150 гектаров, еще два пожара площадью 60 гектаров находятся в стадии локализации. Сейчас ликвидацией возгораний занимаются сотрудники Приморской авиабазы и Приморского лесничества, парашютисты-десантники пожарной службы, арендаторы лесных участков.

Также за сутки пожарные подразделения выезжали 246 раз на тушение палов травы.

Кроме того, по словам специалистов, в крае на утро 23 апреля в ходе космического мониторинга выявлено более 200 тепловых аномалий.

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