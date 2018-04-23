NY Post: обвиняемая в убийстве россиянка объявила голодовку в нью-йоркской тюрьме

Как отмечается в публикации, Насырова сообщила журналистам издания, что приняла такое решение в связи с плохим обращением с ней в тюрьме. По словам россиянки уже несколько дней она только пьет воду. Насырова утверждает, что другие заключенные угрожают ей.
Издание отмечает, что Насырова в мае 2017 года подралась с другой узницей. В начале этого года она, как отмечается, была избита группой заключенных. «Я провела пять месяцев в больнице, когда я вернулась в лазарет, у меня была паника. Я не могла видеть», — сказала Насырова.
Адвокат россиянки сообщил, что она намерена подать судебный иск в отношении охранницы, которая якобы видела, как ее избивают, но не приняла мер. Насырова также утверждает, что не получила необходимой помощи специалистов после ухудшения зрения.
Обвинения в США и России
Насырову задержали в США в марте 2017 года по обвинению в серии грабежей и отравлений в
В России Насырова подозревается в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко, совершенном в октябре 2014 года в Краснодаре с целью кражи. Предположительно, Насырова похитила у Алексеенко 3 млн рублей, которые та получила при продаже дома, а также $17 тыс. наличными и ювелирные изделия.