NY Post: обвиняемая в убийстве россиянка объявила голодовку в нью-йоркской тюрьме

Источник: ТАСС

Как отмечается в публикации, Насырова сообщила журналистам издания, что приняла такое решение в связи с плохим обращением с ней в тюрьме. По словам россиянки уже несколько дней она только пьет воду. Насырова утверждает, что другие заключенные угрожают ей.

Издание отмечает, что Насырова в мае 2017 года подралась с другой узницей. В начале этого года она, как отмечается, была избита группой заключенных. «Я провела пять месяцев в больнице, когда я вернулась в лазарет, у меня была паника. Я не могла видеть», — сказала Насырова.

Адвокат россиянки сообщил, что она намерена подать судебный иск в отношении охранницы, которая якобы видела, как ее избивают, но не приняла мер. Насырова также утверждает, что не получила необходимой помощи специалистов после ухудшения зрения.

Обвинения в США и России

Насырову задержали в США в марте 2017 года по обвинению в серии грабежей и отравлений в Нью-Йорке, россиянка свою вину отрицала. По данным следователей, Насырова находила потенциальных жертв-мужчин на русскоязычных сайтах знакомств, назначала им свидания, а при встрече подмешивала в напитки или еду одурманивающие вещества, после чего грабила. В марте этого года ее обвинили в покушении на убийство жительницы Нью-Йорка.