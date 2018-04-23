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09:51 (мск), источник: ТАСС

NY Post: обвиняемая в убийстве россиянка объявила голодовку в нью-йоркской тюрьме

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Обвиняемая в убийстве, покушении на убийство и многочисленных кражах россиянка Виктория Насырова объявила голодовку в нью-йоркской тюрьме на Райкерс-Айланд. Об этом сообщила в воскресенье газета New York Post.

Источник: ТАСС

Как отмечается в публикации, Насырова сообщила журналистам издания, что приняла такое решение в связи с плохим обращением с ней в тюрьме. По словам россиянки уже несколько дней она только пьет воду. Насырова утверждает, что другие заключенные угрожают ей.

Издание отмечает, что Насырова в мае 2017 года подралась с другой узницей. В начале этого года она, как отмечается, была избита группой заключенных. «Я провела пять месяцев в больнице, когда я вернулась в лазарет, у меня была паника. Я не могла видеть», — сказала Насырова.

Адвокат россиянки сообщил, что она намерена подать судебный иск в отношении охранницы, которая якобы видела, как ее избивают, но не приняла мер. Насырова также утверждает, что не получила необходимой помощи специалистов после ухудшения зрения.

Обвинения в США и России

Насырову задержали в США в марте 2017 года по обвинению в серии грабежей и отравлений в Нью-Йорке, россиянка свою вину отрицала. По данным следователей, Насырова находила потенциальных жертв-мужчин на русскоязычных сайтах знакомств, назначала им свидания, а при встрече подмешивала в напитки или еду одурманивающие вещества, после чего грабила. В марте этого года ее обвинили в покушении на убийство жительницы Нью-Йорка.

В России Насырова подозревается в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко, совершенном в октябре 2014 года в Краснодаре с целью кражи. Предположительно, Насырова похитила у Алексеенко 3 млн рублей, которые та получила при продаже дома, а также $17 тыс. наличными и ювелирные изделия.

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