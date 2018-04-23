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04:22 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае продолжают бушевать четыре лесных пожара

В зоне активного тушения в Хабаровском крае сегодня, 23 апреля, по состоянию на 10:00 зарегистрировано шесть лесных пожаров. Из них один удалось потушить, один — локализовать, ещё четыре действуют на площади 398 гектаров.

Источник: AP 2018

Борьба с огнём продолжается на территории Верхнебуреинского муниципального района в 16 километрах от Алонки, а также в 15 километрах от Бриакана в районе имени Полины Осипенко. Ещё два пожара действуют в Хабаровском районе — в шести километрах от Кукана и в 11 километрах на северо-востоке от Новокуровки.

Как сообщают в управлении лесами правительства Хабаровского края, спасатели локализовали лесной пожар в шести километрах юго-западнее Славянки в Нанайском муниципальном районе, а также ликвидировали возгорание на территории Солнечного муниципального района в двух километрах южнее Харпичана — там горело 50 гектаров леса.

На тушении задействовали 89 работников пожарно-химических станций, десантников — пожарных Ургальского авиаотделения, парашютистов — пожарных Куканского авиаотделения Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. Легкомоторный самолёт Cessna 182 с лётчиком-наблюдателем на борту, а также вертолёт Pobinson 44 обнаруживали очаги лесных пожаров с воздуха. Для доставки парашютистов-десантников к местам тушения природных пожаров задействовали вертолёт Ми-8. Кроме того, в борьбе со стихией использовали шесть вездеходов, пожарную машину и восемь автомашин. Угрозы населённым пунктам нет. Система дистанционного мониторинга зарегистрировала 46 термоточек с активным горением на землях иных категорий.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в апреле этого года эксперты прогнозировали 30 пожаров. Сейчас специалисты насчитывают 61 возгорание на площади 18 698 гектаров, из них на землях лесного фонда — 58 пожаров.

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