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04:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Побережье Владивостока «утонуло» в нефти

Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на прибрежной полосе Амурского залива в районе станции Океанская, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

На прибрежной полосе работает фронтальный погрузчик, самосвалы и бригада рабочих.

Напомним, специалисты зафиксировали следы разлива нефтепродуктов на побережье Амурского залива в районе станции Океанская. Участок находится в пользовании ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России, поэтому администрация Владивостока направила официальное письмо в Минобороны РФ с просьбой в максимально короткие сроки принять необходимые меры по очистке от нанесенных нефтепродуктов прибрежную территорию. Кроме того, обращения были направлены в УМВД России по городу Владивостоку, военную и природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования и привлечения виновных лиц к административной ответственности. Не дожидаясь принятия мер ответственными лицами муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» приступило к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на прибрежной полосе Амурского залива в районе станции Океанская.

Михаил Грач.

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