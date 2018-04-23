Побережье Владивостока «утонуло» в нефти

Напомним, специалисты зафиксировали следы разлива нефтепродуктов на побережье Амурского залива в районе станции Океанская. Участок находится в пользовании ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России, поэтому администрация Владивостока направила официальное письмо в Минобороны РФ с просьбой в максимально короткие сроки принять необходимые меры по очистке от нанесенных нефтепродуктов прибрежную территорию. Кроме того, обращения были направлены в УМВД России по городу Владивостоку, военную и природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования и привлечения виновных лиц к административной ответственности. Не дожидаясь принятия мер ответственными лицами муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» приступило к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на прибрежной полосе Амурского залива в районе станции Океанская.