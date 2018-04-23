Гособвинение запросило для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии

Прокурор в понедельник в ходе прений в Приморском краевом суде во Владивостоке попросила назначить Александру Ковтуну наказание в виде 25 лет лишения свободы, Владимиру Илютикову — 24,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову — 21 год 10 месяцев, Алексею Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы.

По мнению прокуратуры, отбывать наказание они должны в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, прокурор потребовал полностью удовлетворить гражданские иски потерпевших на 300 тыс. рублей.

Как сообщалось, коллегия присяжных заседателей 10 апреля вынесла обвинительный вердикт по делу так называемых «приморских партизан», которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке.

Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года.

Они признали подсудимых заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначена высшая мера наказания — пожизненное лишение свободы.