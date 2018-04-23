В Красноярском крае незаконно убитых лосей оценили в 800 тысяч рублей

На территории Северо-Енисейского района сотрудники полиции поймали браконьера. 45-летний мужчина около реки Корэбу, не имея разрешительных документов на охоту, убил двух самок лося. Полицейские установили, что отстрел был произведен незаконно. Сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей.

«Дознавателями ОМВД России по Северо-Енисейскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по статье “незаконная охота”», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. Браконьеру также придется возместить ущерб, причиненный лесному хозяйству. Ведется расследование.