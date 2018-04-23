В Красноярском крае незаконно убитых лосей оценили в 800 тысяч рублей
Браконьеру грозит арест на срок до 6 месяцев.
Браконьеру грозит арест на срок до 6 месяцев.
На территории
«Дознавателями ОМВД России по
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. Браконьеру также придется возместить ущерб, причиненный лесному хозяйству. Ведется расследование.
Напомним, ранее в Ирбейском районе охотники убили двух лосей. Самка животного была беременна и скоро должна была родить детенышей.