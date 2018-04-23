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05:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае мужчина поджег траву и спалил два дома

В пожаре никто не пострадал.

Жителя деревни Курыш в Дзержинском районе края подозревают в поджоге сухой травы. В результате происшествия огонь перекинулся на жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Пожар полностью уничтожил два отдельно стоящих дома. Пострадавших в результате ЧП нет.

«Полицейскими установлен причастный к поджогу растительности — это местный житель 1952 года рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают сумму материального ущерба.

Напомним, с 20 апреля во всех районах Красноярском крае, кроме северных, введен особый противопожарный режим. На территории поселений и городских округов нельзя разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. Невыполнение требований влечет за собой штраф для физических лиц — до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — до 400 тысяч рублей.

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