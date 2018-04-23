В Красноярском крае мужчина поджег траву и спалил два дома

Жителя деревни Курыш в Дзержинском районе края подозревают в поджоге сухой травы. В результате происшествия огонь перекинулся на жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, с 20 апреля во всех районах Красноярском крае, кроме северных, введен особый противопожарный режим. На территории поселений и городских округов нельзя разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. Невыполнение требований влечет за собой штраф для физических лиц — до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — до 400 тысяч рублей.