В Красноярском крае мужчина поджег траву и спалил два дома
В пожаре никто не пострадал.
В пожаре никто не пострадал.
Жителя деревни Курыш в Дзержинском районе края подозревают в поджоге сухой травы. В результате происшествия огонь перекинулся на жилые дома. Об этом сообщили в
Пожар полностью уничтожил два отдельно стоящих дома. Пострадавших в результате ЧП нет.
«Полицейскими установлен причастный к поджогу растительности — это местный житель 1952 года рождения», — говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают сумму материального ущерба.
Напомним, с 20 апреля во всех районах Красноярском крае, кроме северных, введен особый противопожарный режим. На территории поселений и городских округов нельзя разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы. Невыполнение требований влечет за собой штраф для физических лиц — до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — до 400 тысяч рублей.