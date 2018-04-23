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05:20 (мск), источник: Вести Иркутск

Больные клещи атакуют жителей Иркутской области

Клещи атакуют. В Иркутской области за медицинской помощью по поводу укусов уже обратились 233 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Источник: Вести Иркутск

Клещи атакуют. В Иркутской области за медицинской помощью по поводу укусов уже обратились 233 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

После исследования паразитов выяснилось, два из них заражены энцефалитом — 2, боррелиозом — 24. С подозрением на клещевой риккетсиоз госпитализирован один человек. Пострадали жители Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Черемховского, Нижнеудинского, Ангарского и Шелеховского районов. Специалисты напоминают, поставить прививку ещё не поздно.

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