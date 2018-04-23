В Хабаровске определили сроки выплат семьям погибших при крушении Ми-8
ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Власти Хабаровска со вторника начнут выплаты семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 летчиков, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Власти Хабаровска со вторника начнут выплаты семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 летчиков, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Вертолет авиакомпании «Восток» 11 апреля упал на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек, все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. К настоящему времени все погибшие опознаны. В Хабаровске похоронили пятерых погибших, прах еще одного увезут в Саратовскую область родные погибшего.
«Все документы собраны, идет оформление, списки направлены на утверждение в минздрав края. Выплаты начнутся со вторника», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что из бюджета Хабаровского края выделены 6,6 миллиона рублей: по одному миллиону на каждую семью и по 100 тысяч каждой семье на проведение похорон.