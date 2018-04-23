Жителя Хабаровского края осудили за 11 килограммов наркотиков и оружие

Фигуранта уголовного дела задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Стражи правопорядка с помощью служебной собаки обнаружили в гараже у мужчины больше 11 килограммов марихуаны, предметы для изготовления наркотиков, десять граммов гашиша и 26 граммов гашишного масла. Злоумышленник также хранил дома оружие: двуствольный обрез ружья, изготовленный самостоятельно, и осколочную оборонительную гранату Ф-1 промышленного изготовления.

Следователи выяснили, что 30-летний житель Хабаровска, у которого уже были проблемы с законом, обнаружил кусты дикорастущей конопли вблизи села Осиновая речка, когда отдыхал на природе. В разные дни он на такси выезжал на место находки и собирал верхушки конопли, которые оставлял в своём гараже для личного потребления. Оружие и боеприпасы обвиняемый хранил, не имея специального разрешения.