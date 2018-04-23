Mercedes сбил насмерть пешехода в Екатеринбурге

42-летний мужчина погиб под колесами легкового Mercedes в Екатеринбурге. ДТП случилось 22 апреля в 04.52 напротив дома № 37 по улице Донбасская, сообщили «Уралинфорбюро» в отделении пропаганды ГИБДД уральской столицы.

По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. В это время со стороны Автомагистральной в направлении Машиностроителей ехала иномарка.

Водитель авто после наезда на мужчину скрылся. Ведется его розыск.