Mercedes сбил насмерть пешехода в Екатеринбурге
Водитель сбежал с места ДТП.
Водитель сбежал с места ДТП.
42-летний мужчина погиб под колесами легкового Mercedes в Екатеринбурге. ДТП случилось 22 апреля в 04.52 напротив дома № 37 по улице Донбасская, сообщили «Уралинфорбюро» в отделении пропаганды ГИБДД уральской столицы.
По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. В это время со стороны Автомагистральной в направлении Машиностроителей ехала иномарка.
Водитель авто после наезда на мужчину скрылся. Ведется его розыск.
Очевидцев происшествия просят связаться с полицейскими по номерам телефонов: (343) 263−19−02 или 269−77−00.