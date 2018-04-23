Фура разворотила тротуар и клумбу в Нарымском сквере в Новосибирске
По словам очевидцев, два грузовика с цирковыми животными разворачивались в сквере и сломали клумбу и тротуар с бордюром, на дорожках осталось много грязи.
По словам очевидцев, два грузовика с цирковыми животными разворачивались в сквере и сломали клумбу и тротуар с бордюром, на дорожках осталось много грязи.
Фура разворотила тротуар и клумбу в Нарымском сквере в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент. Новосибирск».
Происшествие произошло 22 апреля. Очевидцы рассказали, что два грузовика с цирковыми животными разворачивались в сквере по указанию работника цирка. Но сделали это не аккуратно — сломанными оказались клумба, тротуар с бордюром. На пешеходных дорожках осталось много грязи.
Пользователи социальных сетей оказались единодушны — многие требовали заставить администрацию цирка оплатить ремонт разрушенной клумбы, бордюра и тротуара.