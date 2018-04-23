Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Принц Уильям случайно раскрыл пол и имя будущего ребенка
Украинский министр: надеюсь, что мост в Крым рухнет при открытии
Королева Елизавета отпраздновала 92-летие в Альберт-холле
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Дети вдовы Петренко: Осталась одна версия — отравление
24-летнюю певицу убили за отказ развлечь гостей
Собчак в платье за 126 тысяч рублей прогулялась по Лондону
Королева Елизавета отпраздновала 92-летие в Альберт-холле
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
07:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Фура разворотила тротуар и клумбу в Нарымском сквере в Новосибирске

По словам очевидцев, два грузовика с цирковыми животными разворачивались в сквере и сломали клумбу и тротуар с бордюром, на дорожках осталось много грязи.

Фура разворотила тротуар и клумбу в Нарымском сквере в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент. Новосибирск».

Происшествие произошло 22 апреля. Очевидцы рассказали, что два грузовика с цирковыми животными разворачивались в сквере по указанию работника цирка. Но сделали это не аккуратно — сломанными оказались клумба, тротуар с бордюром. На пешеходных дорожках осталось много грязи.

Пользователи социальных сетей оказались единодушны — многие требовали заставить администрацию цирка оплатить ремонт разрушенной клумбы, бордюра и тротуара.

Все новости региона
Теплая и дождливая погода придёт в Новосибирск к середине недели
В Госдепе заявили об открытости стран G7 для диалога с Россией
Где Россия хранит свое золото и зачем она его скупает
Эминем отметил 10 лет трезвости
«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций
Порошенко сообщил о начале процедуры введения автокефалии УПЦ
Энтони Хопкинс озадачил поклонников необычным твитом
Прокурор просит для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии
Спорт
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега На Чешских играх Илья Воробьев остался без побед, но с надеждами
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь