Фура разворотила тротуар и клумбу в Нарымском сквере в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент. Новосибирск».

Происшествие произошло 22 апреля. Очевидцы рассказали, что два грузовика с цирковыми животными разворачивались в сквере по указанию работника цирка. Но сделали это не аккуратно — сломанными оказались клумба, тротуар с бордюром. На пешеходных дорожках осталось много грязи.