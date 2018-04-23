Провалившийся мост отрезал север Омской области от цивилизации

Как написал автор фото Сергей Смирнов, теперь оба этих села на севере Омской области оказались отрезанными от цивилизации.

Действительно, огромный провал на мосту впечатлял. Пользователи разделились на два лагеря: одни иронизировали, другие сочувствовали.

В то время как жители этих сел вспомнили, что на этот насыпной мост областные власти несколько лет назад потратили несколько миллионов рублей.

«Мост сделали очень позорно, я фотографировала его и отправляла фото в администрацию области, на это ответили, что отчитались за его строительство», — отметила Татьяна Фролова.