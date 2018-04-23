Провалившийся мост отрезал север Омской области от цивилизации
В воскресенье, 22 апреля, в паблике «Аварийный Омск» появились снимки провалов на мосту из Муромцево в Низовое.
В воскресенье, 22 апреля, в паблике «Аварийный Омск» появились снимки провалов на мосту из Муромцево в Низовое.
Как написал автор фото Сергей Смирнов, теперь оба этих села на севере Омской области оказались отрезанными от цивилизации.
Действительно, огромный провал на мосту впечатлял. Пользователи разделились на два лагеря: одни иронизировали, другие сочувствовали.
В то время как жители этих сел вспомнили, что на этот насыпной мост областные власти несколько лет назад потратили несколько миллионов рублей.
«Мост сделали очень позорно, я фотографировала его и отправляла фото в администрацию области, на это ответили, что отчитались за его строительство», — отметила Татьяна Фролова.
В итоге подписчики пришли к мнению, что надо «напрягать» администрацию Муромцевского района.