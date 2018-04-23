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06:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Семнадцать нелегальных лесорубов осудят в Иркутской области

В суд для рассмотрения направлены материалы уголовного дела по факту незаконных рубок леса в Куйтунском районе, которые, по предварительным оценкам, нанесли государственному лесному фонду ущерб почти в 20 млн рублей.

Как сообщает 21 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские собрали доказательства, свидетельствующие о принадлежности к группе нелегальных лесорубов 17 человек, установлен и задержан предполагаемый организатор незаконного бизнеса — 47-летний предприниматель. Выявлены места сбыта краденой древесины и пункты ее временного хранения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий ликвидирована одна из самых крупных группировок «черных» лесорубов, когда-либо действовавших в регионе. Правоохранители обнаружили у обвиняемых 8 бензопил, 7 грузовых автомобилей и 6 тракторов. Кроме того, изъяты 2 элитных внедорожника, принадлежащих лидеру группы, и 2 млн рублей, которые могли быть добыты незаконным путём.

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