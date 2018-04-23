В Железногорске на озере замерз 56-летний рыбак: очевидцы винят спасателей в медлительности
Мужчину пытались спасти очевидцы, но не смогли добраться до него по разрушающемуся льду.
Мужчину пытались спасти очевидцы, но не смогли добраться до него по разрушающемуся льду.
На озере в Железногорске замерз пожилой рыбак. Очевидцы рассказали, что спасатели приехали только через два часа из Красноярска.
Несчастный случай произошел в воскресенье днем на городском озере в Железногорске. По словам очевидцев, мужчина вышел на лед, чтобы порыбачить, но провалился в ледяную воду примерно в 200 метрах от берега. Он сумел выбраться на лед, но выползти на сушу не смог. Подойти к нему ни у кого не получалось — люди сразу оказывались в воде и возвращались.
«Он повалился под лед на наших глазах. Мы всей компанией вызывали 112. Нам отвечали — вызов передан, ждите. Мы обзванивали все номера “Спасательной станции”, но нам отвечал автоответчик. Мы простояли на берегу более двух часов, но кроме полиции и скорой помощи никто не приехал, по итогу и они уехали, так как так же не могли ничем помочь», — рассказал житель Железногорска Артем Юрченко.
«Мой друг и наблюдатель надули надувной матрац, привязали туда плюшку и сами поползли по льду, так же рискуя своими жизнями, чтобы спасти этого мужчину, но было уже поздно. Вот она, цена нашей жизни! Спасательная группа ехала больше 2 (!!!) часов, а мужчина более часу подавал признаки жизни», — объяснил Артем Юрченко.
Стоит отметить, что погибший рыбак был вторым человеком, который провалился под дед на городском озере Железногорска в этот день. Первый мужчина решил порыбачить около местной спасательной станции и его удалось благополучно вытащить из воды при помощи веревки.