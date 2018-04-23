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06:46 (мск), источник: Newslab.ru

В Железногорске на озере замерз 56-летний рыбак: очевидцы винят спасателей в медлительности

Мужчину пытались спасти очевидцы, но не смогли добраться до него по разрушающемуся льду.

На озере в Железногорске замерз пожилой рыбак. Очевидцы рассказали, что спасатели приехали только через два часа из Красноярска.

Несчастный случай произошел в воскресенье днем на городском озере в Железногорске. По словам очевидцев, мужчина вышел на лед, чтобы порыбачить, но провалился в ледяную воду примерно в 200 метрах от берега. Он сумел выбраться на лед, но выползти на сушу не смог. Подойти к нему ни у кого не получалось — люди сразу оказывались в воде и возвращались.

«Он повалился под лед на наших глазах. Мы всей компанией вызывали 112. Нам отвечали — вызов передан, ждите. Мы обзванивали все номера “Спасательной станции”, но нам отвечал автоответчик. Мы простояли на берегу более двух часов, но кроме полиции и скорой помощи никто не приехал, по итогу и они уехали, так как так же не могли ничем помочь», — рассказал житель Железногорска Артем Юрченко.

По словам мужчины, рыбак около часа подавал признаки жизни, но затем затих. Спасатели все еще не добрались до места, поэтому железногорцы решили еще раз попробовать самостоятельно вытащить человека со льда.

«Мой друг и наблюдатель надули надувной матрац, привязали туда плюшку и сами поползли по льду, так же рискуя своими жизнями, чтобы спасти этого мужчину, но было уже поздно. Вот она, цена нашей жизни! Спасательная группа ехала больше 2 (!!!) часов, а мужчина более часу подавал признаки жизни», — объяснил Артем Юрченко.

Приехавшие из Красноярска спасатели достали со льда тело погибшего от переохлаждения мужчины и передали его полицейским.

Стоит отметить, что погибший рыбак был вторым человеком, который провалился под дед на городском озере Железногорска в этот день. Первый мужчина решил порыбачить около местной спасательной станции и его удалось благополучно вытащить из воды при помощи веревки.

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