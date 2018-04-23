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06:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске нарушитель на джипе сбил мотоциклиста

Байкер получил травмы.

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На перекрестке ул. Лесопаркова и Забобонова внедорожник Toyota Land Cruiser сбил мотоциклиста. Авария произошла 22 апреля вечером. Фотографии и видео с места ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, как водитель джипа на скорости проехал на красный сигнал светофора и врезался в мотоциклиста. Байкер пролетел несколько метров по асфальту, оказавшись на островке безопасности.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что 47-летний мотоциклист получил травмы. Экипировка и шлем спасли его от более серьезных повреждений. Мужчину отвезли в травмпункт, где ему назначили амбулаторное лечение.

В ведомстве отметили, что за рулем иномарки находился 22-летний красноярец. За год он пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, нарушение правил тонировки и так далее. На момент ДТП молодой человек был трезв.

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