В Красноярске нарушитель на джипе сбил мотоциклиста

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На перекрестке ул. Лесопаркова и Забобонова внедорожник Toyota Land Cruiser сбил мотоциклиста. Авария произошла 22 апреля вечером. Фотографии и видео с места ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, как водитель джипа на скорости проехал на красный сигнал светофора и врезался в мотоциклиста. Байкер пролетел несколько метров по асфальту, оказавшись на островке безопасности.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что 47-летний мотоциклист получил травмы. Экипировка и шлем спасли его от более серьезных повреждений. Мужчину отвезли в травмпункт, где ему назначили амбулаторное лечение.