В Красноярске нарушитель на джипе сбил мотоциклиста
Байкер получил травмы.
Байкер получил травмы.
На перекрестке ул. Лесопаркова и Забобонова внедорожник Toyota Land Cruiser сбил мотоциклиста. Авария произошла 22 апреля вечером. Фотографии и видео с места ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях.
На кадрах видно, как водитель джипа на скорости проехал на красный сигнал светофора и врезался в мотоциклиста. Байкер пролетел несколько метров по асфальту, оказавшись на островке безопасности.
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В ведомстве отметили, что за рулем иномарки находился 22-летний красноярец. За год он пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, нарушение правил тонировки и так далее. На момент ДТП молодой человек был трезв.