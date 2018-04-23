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06:43 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе ураганный ветер повредил 7 автомобилей

На них упали деревья и куски кровли.

В Уфе от ураганного ветра пострадали 7 автомобилей — от падения деревьев, кусков кровли и обшивки зданий. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы. 22 апреля в столице порывы ветра достигли 22 м/с.

Целый день в диспетчерский центр Уфы поступала информация со всего города о случаях падения деревьев, шифера, обшивки зданий и т. п.

Так, произошло 7 случаев падения деревьев и элементов кровли на автомобили: на ул. Кольцевая, 24, Королева, 27, Исмагилова, 21, Центральная, 22, Ахметова, 300/3, Мушникова, 17/4, Машинистов, 6. В основном, в Черниковке, Инорсе, Затоне и Деме.

По адресу ул. Старичная, 44 дерево упало на линию электропередач, в результате жители частного сектора остались без электричества.

Аварию устраняют специалисты ПО УГЭС. На ул. Красноводская, 18 сорванный ветром рубероид повис на краю крыши здания. Спасатели ПСО г. Уфы при помощи альпинистского снаряжения и шанцевого инструмента ликвидировали угрозу его падения.

Со стены дома № 41 по ул. Российская слетела облицовочная плита. Место падения ограждено. В результате происшествий люди не пострадали.

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