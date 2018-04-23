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07:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пенсионерка без прав насмерть сбила бабушку в Новосибирской области

Автоледи ехала задним ходом и сбила 77-летнюю пенсионерку в районе поселка Гусиный Брод, рассказали в МВД.

Источник: Вести - Новосибирск

Пенсионерка без прав насмерть сбила бабушку в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла 21 апреля около полудня в одном из садоводческих товариществ в районе поселка Гусиный Брод. 70-летняя женщина без прав ехала задним ходом и насмерть сбила 77-летнюю бабушку.

«Предварительно установлено, что наезд произошел во время попытки вызволить забуксовавшую иномарку», — рассказали полицейские.

МВД проводит доследственную проверку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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