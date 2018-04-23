Пенсионерка без прав насмерть сбила бабушку в Новосибирской области
Автоледи ехала задним ходом и сбила 77-летнюю пенсионерку в районе поселка Гусиный Брод, рассказали в МВД.
Автоледи ехала задним ходом и сбила 77-летнюю пенсионерку в районе поселка Гусиный Брод, рассказали в МВД.
Пенсионерка без прав насмерть сбила бабушку в Новосибирской области, об этом сообщает
Авария произошла 21 апреля около полудня в одном из садоводческих товариществ в районе поселка Гусиный Брод. 70-летняя женщина без прав ехала задним ходом и насмерть сбила 77-летнюю бабушку.
«Предварительно установлено, что наезд произошел во время попытки вызволить забуксовавшую иномарку», — рассказали полицейские.
МВД проводит доследственную проверку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.