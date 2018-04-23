Из-за упавшего дерева в Уфе несколько домов остались без света
К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Ураган, пришедший в Башкирию из Московской области, оставил за собой след: сломанные деревья, сорванные крыши, упавшие ограждения.
Так,
— Дерево распилили, работы велись несколько часов, — сообщили в администрации города.
Уфимцев предупреждают, что оставлять свои транспортные средства под деревьями небезопасно, а самим стоить избегать нахождения под рекламными щитами, ненадежными постройками.