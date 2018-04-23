Из-за упавшего дерева в Уфе несколько домов остались без света

Ураган, пришедший в Башкирию из Московской области, оставил за собой след: сломанные деревья, сорванные крыши, упавшие ограждения.

Так, из-за сильного ветра несколько домов по улице Старичной остались без электричества. Дерево упало прямо на электропровод. К счастью, в ЧП никто не пострадал. На место оперативно выехали спецслужбы.

— Дерево распилили, работы велись несколько часов, — сообщили в администрации города.