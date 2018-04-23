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08:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за упавшего дерева в Уфе несколько домов остались без света

К счастью, никто не пострадал.

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Ураган, пришедший в Башкирию из Московской области, оставил за собой след: сломанные деревья, сорванные крыши, упавшие ограждения.

Так, из-за сильного ветра несколько домов по улице Старичной остались без электричества. Дерево упало прямо на электропровод. К счастью, в ЧП никто не пострадал. На место оперативно выехали спецслужбы.

— Дерево распилили, работы велись несколько часов, — сообщили в администрации города.

Уфимцев предупреждают, что оставлять свои транспортные средства под деревьями небезопасно, а самим стоить избегать нахождения под рекламными щитами, ненадежными постройками.

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