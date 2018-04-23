Тяжелобольную казахстанку борт санавиации экстренно доставил из России в Астану

Источник: Zakon.kz

Борт санитарной авиации доставил гражданку Казахстана, оказавшуюся в тяжелом состоянии за рубежом, на родину, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

«В связи с поступившим в адрес Министерства здравоохранения Республики Казахстан обращением родителей гражданки Казахстана, 1993 года рождения, находящейся в Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России г. Санкт-Петербург (Россия), куда девушка была экстренно госпитализирована в связи с тяжестью состояния, Министерством здравоохранения РК при содействии Министерства иностранных дел РК проведен ряд экстренных мероприятий для решения вопроса транспортировки гражданки на родину. На основе полученной медицинской документации было принято комиссионное решение направить борт санавиации для транспортировки гражданки Казахстана», — сказано в распространенном сообщении.

21 апреля в 16:54 час по местному времени находящаяся в критическом состоянии девушка силами санитарной авиации РК была доставлена в Астану для продолжения лечения в Республиканском центре нейрохирургии.