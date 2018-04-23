Тяжелобольную казахстанку борт санавиации экстренно доставил из России в Астану
Девушка силами санитарной авиации РК была доставлена в Астану для продолжения лечения в Республиканском центре нейрохирургии.
Девушка силами санитарной авиации РК была доставлена в Астану для продолжения лечения в Республиканском центре нейрохирургии.
Борт санитарной авиации доставил гражданку Казахстана, оказавшуюся в тяжелом состоянии за рубежом, на родину, передает Zakon.kz со ссылкой на
«В связи с поступившим в адрес Министерства здравоохранения Республики Казахстан обращением родителей гражданки Казахстана, 1993 года рождения, находящейся в Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России г.
21 апреля в 16:54 час по местному времени находящаяся в критическом состоянии девушка силами санитарной авиации РК была доставлена в Астану для продолжения лечения в Республиканском центре нейрохирургии.
Напомним, что только за прошлый год силами Министерства здравоохранения РК и службы санитарной авиации оказана помощь более 2600 пациентам, из них — одиннадцати, находящимся в тяжелом состоянии за рубежом.