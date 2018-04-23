Грузовик перевернулся в ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирской области
По данным очевидцев, водитель грузовика «Ниссан» уснул за рулём и врезался в остановившийся междугородний автобус.
По данным очевидцев, водитель грузовика «Ниссан» уснул за рулём и врезался в остановившийся междугородний автобус.
Грузовик перевернулся в ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирской области, об этом сообщил портал «Автобердск».
Авария произошла на бердском участке трассы Р-256 напротив. Водитель грузовика «Ниссан» уснул за рулём и врезался в остановившийся у обочины междугородний автобус, который ехал по маршруту «Линёво-Бердск-Новосибирск».
В салоне автобуса находились 30 человек, никто не пострадал. От сильного удара грузовик перевернулся, его водитель также не получил травм.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.