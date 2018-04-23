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08:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Грузовик перевернулся в ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирской области

По данным очевидцев, водитель грузовика «Ниссан» уснул за рулём и врезался в остановившийся междугородний автобус.

Грузовик перевернулся в ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирской области, об этом сообщил портал «Автобердск».

Авария произошла на бердском участке трассы Р-256 напротив. Водитель грузовика «Ниссан» уснул за рулём и врезался в остановившийся у обочины междугородний автобус, который ехал по маршруту «Линёво-Бердск-Новосибирск».

В салоне автобуса находились 30 человек, никто не пострадал. От сильного удара грузовик перевернулся, его водитель также не получил травм.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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