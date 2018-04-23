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08:24 (мск), источник: VN.ru

Детский лагерь сгорел под Новосибирском

В Искитимском районе Новосибирской области пожарные ликвидируют крупное возгорание в пустующем детском оздоровительном лагере в селе Бурмистрово. «На месте работают 50 человек и 17 единиц техники, — говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Павел Винаков. —  Погибших и пострадавших нет».

Пожару присвоили повышенный номер сложности и направили дополнительные силы. Руководит работами на месте служба пожаротушения, прибывшая на вызов из Новосибирска.

Сообщение о пожаре поступило сегодня, 23 апреля, в 07.43 по новосибирскому времени. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела крыша двухэтажного здания. Повезло, что в лагере не было детей.

Пожар был локализован в течение первого часа тушения. Угрозы другим строениям нет. Работы по ликвидации открытого горения велись сразу с трех боевых участков. Причина пожара устанавливается.

Напомним, несколько человек погибли в пожарах 7 и 8 апреля. Один принял внушительные размеры — 400 квадратных метров. Всего спасателям пришлось выезжать на тушение 18 раз, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ночь на 7 апреля в селе Новомотково Тогучинского района загорелся частный дом. Первой на вызов прибыла добровольная пожарная команда, затем группировку сил увеличили. Крыша дома была полностью объята огнем, возгорание привело к гибели хозяина. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

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