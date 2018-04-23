Детский лагерь сгорел под Новосибирском

Пожару присвоили повышенный номер сложности и направили дополнительные силы. Руководит работами на месте служба пожаротушения, прибывшая на вызов из Новосибирска.

Сообщение о пожаре поступило сегодня, 23 апреля, в 07.43 по новосибирскому времени. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела крыша двухэтажного здания. Повезло, что в лагере не было детей.

Пожар был локализован в течение первого часа тушения. Угрозы другим строениям нет. Работы по ликвидации открытого горения велись сразу с трех боевых участков. Причина пожара устанавливается.

Напомним, несколько человек погибли в пожарах 7 и 8 апреля. Один принял внушительные размеры — 400 квадратных метров. Всего спасателям пришлось выезжать на тушение 18 раз, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.