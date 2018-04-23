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08:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 1,2 млрд рублей у омского НПЗ

Тверской райсуд Москвы рассмотрит уголовное дело хищении у омского НПЗ 1,2 млрд руб., сообщает Генпрокуратура.

По данным надзорного ведомства, перед судом предстанут владелец ЗАО «Евразийская энергетическая компания» (ЕАК), гендиректор компании и главный инженер-энергетик ОАО «Газпромнефть — Омский НПЗ», которым предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как указывается в деле, с января 2008 года по декабрь 2011 года обвиняемые уговорили руководителя ОАО «ОНПЗ» заключить с ЕАК экономически невыгодный договор об оказании посреднических услуг по передаче электроэнергии для завода от филиала «Омскэнерго» ОАО «МРСК Сибирь».

В результате исполнения договора злоумышленники осуществляли расчеты с НПЗ по завышенным ставкам дифференциации, одновременно производя оплату в адрес «Омскэнерго» за те же услуги только по более низкой ставке дифференциации. В итоге, потери НПЗ составили около 1,2 млрд руб.

Константин Воронов

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