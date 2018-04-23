Омич умер во время субботника
Он убирался на своей даче, поскользнулся и разбил голову о мангал.
Он убирался на своей даче, поскользнулся и разбил голову о мангал.
В минувшую пятницу, 29 апреля, дачники СНТ «Энергетик» приехали наводить порядок на своих участках и обнаружили труп соседа.
Горожане вызвали сотрудников полиции, которые установили, что смерть 56-летнего мужчины наступила в результате травмы головы.
Как стало известно порталу Om1.ru, омич наводил порядок на своем участке, поскользнулся и ударился головой о стоящий на участке мангал. Травма и стала для него смертельной.
Сейчас по факту несчастного случая проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.