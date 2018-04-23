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08:36 (мск), источник: Om1.ru

Омич умер во время субботника

Он убирался на своей даче, поскользнулся и разбил голову о мангал.

В минувшую пятницу, 29 апреля, дачники СНТ «Энергетик» приехали наводить порядок на своих участках и обнаружили труп соседа.

Горожане вызвали сотрудников полиции, которые установили, что смерть 56-летнего мужчины наступила в результате травмы головы.

Как стало известно порталу Om1.ru, омич наводил порядок на своем участке, поскользнулся и ударился головой о стоящий на участке мангал. Травма и стала для него смертельной.
Сейчас по факту несчастного случая проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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