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08:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают мужчину, который уехал на своей машине и пропал

О нем нет вестей уже с 18 апреля.

В Хайбуллинском районе Башкирии пропал 32-летний Рустам Таймасов.

По словам супруги, 18 апреля он выехал домой с Узельгинского месторождения в поселок Бурибай на своей «Ладе Гранте». Но домой мужчина так и не приехал, перестал выходить на связь. До настоящего времени его местонахождение так и неизвестно.

Автомобиль белого цвета с госномерами С785ХУ 102 регион, на заднем стекле есть наклейка в виде полумесяца;.

Приметы: глаза голубые, смуглый, на голове выше виска есть шрам.

Если вам известно, о его местонахождении, просьба позвонить жене по номерам 8 (937) 4802015 или в полицию 8 (347) 5822525.

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