В Башкирии разыскивают мужчину, который уехал на своей машине и пропал
О нем нет вестей уже с 18 апреля.
О нем нет вестей уже с 18 апреля.
В Хайбуллинском районе Башкирии пропал 32-летний Рустам Таймасов.
По словам супруги, 18 апреля он выехал домой с Узельгинского месторождения в поселок Бурибай на своей «Ладе Гранте». Но домой мужчина так и не приехал, перестал выходить на связь. До настоящего времени его местонахождение так и неизвестно.
Автомобиль белого цвета с госномерами С785ХУ 102 регион, на заднем стекле есть наклейка в виде полумесяца;.
Приметы: глаза голубые, смуглый, на голове выше виска есть шрам.
Если вам известно, о его местонахождении, просьба позвонить жене по номерам 8 (937) 4802015 или в полицию 8 (347) 5822525.