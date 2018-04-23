На Окружной легковушка врезалась в фуру
В Калининграде на ул. Большой Окружной произошла авария с участием легкового автомобиля и фуры. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».
В Калининграде на ул. Большой Окружной произошла авария с участием легкового автомобиля и фуры. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».
ДТП произошло в воскресенье вечером, 22 апреля, напротив
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне. На место аварии выезжали скорая помощь и сотрудники МЧС.