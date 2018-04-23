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08:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье во время ссоры жена ударила мужа ножом

52-летняя женщина помещена в изолятор временного содержания.

В Частинском районе жена приревновала мужа и ударила его ножом в живот. Во время семейных посиделок 52-летняя женщина приревновала своего 61-летнего благоверного и решила зарезать.

«Потерпевший с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализирован в больницу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются», — сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Тем временем, в Прикамье домашний тиран забил сожительницу до смерти. 6 апреля в поселке Жемчужный Гайнского района 43-летний мужчина во время ссоры ударил 39-летнюю сожительницу по лицу. Женщина упала, но на этом он не остановился. Он стал жестоко избивать гражданскую жену ногами. От полученных травм потерпевшая скончалась.

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