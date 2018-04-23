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08:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке иномарка сбила пешехода

Женщину с ушибами доставили в больницу.

Вчера, 22 апреля, в Стерлитамаке на перекрестке улиц Блюхера и Коммунистической водитель за рулем «Мазды» сбил пешехода. Женщина шла на зеленый сигнал светофора, в этот момент иномарка поворачивала и не пропустила ее.

От удара местная жительница упала. Первыми на помощь пришли очевидцы, которые вызвали скорую помощь. К счастью, женщина выжила, пострадавшую с различными травмами увезли в местную больницу.

Горожане в соцсетях отмечают, что данный переход очень опасный и на нем часто случаются ДТП с участием пешеходов.

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