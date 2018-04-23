В Красноярском крае введён особый противопожарный режим

В такие рейды пожарные выезжают вместе с началом особого режима. И сразу же обнаружены нарушители: на частном участке дачники сжигают сухие ветки, а этого делать категорически нельзя. К тому же, у них нет даже воды, и в критический момент пожар нечем будет тушить.



И если для частников штрафы не превышают 4 тысяч рублей, то организациям за нарушения придётся выложить уже 400 тысяч. Пользоваться открытым огнём на территории края нельзя и это оправданно: печальные примеры уже есть. «В прошлом году на территории Красноярского края, в городе Канске, Лесосибирске и в посёлке Стрелка, были пожары, где точно так же из-за неосторожного обращения с огнём произошло возгорание, крупные пожары», — сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району Красноярска Равиль Муллагулов.

