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08:56 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярском крае введён особый противопожарный режим

В Красноярском крае введён особый противопожарный режим. Это означает, что на территории всего региона, пока за исключением северных территорий полностью запрещается использование открытого огня. МЧС начинает тотальные проверки частного сектора, а нарушителям грозят крупные штрафы.

Источник: Вести - Красноярск

В такие рейды пожарные выезжают вместе с началом особого режима. И сразу же обнаружены нарушители: на частном участке дачники сжигают сухие ветки, а этого делать категорически нельзя. К тому же, у них нет даже воды, и в критический момент пожар нечем будет тушить.

И если для частников штрафы не превышают 4 тысяч рублей, то организациям за нарушения придётся выложить уже 400 тысяч. Пользоваться открытым огнём на территории края нельзя и это оправданно: печальные примеры уже есть. «В прошлом году на территории Красноярского края, в городе Канске, Лесосибирске и в посёлке Стрелка, были пожары, где точно так же из-за неосторожного обращения с огнём произошло возгорание, крупные пожары», — сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району Красноярска Равиль Муллагулов.

Пожарные приходят буквально в каждый дом частного сектора, раздают памятки, объясняют, что с огнём весной шутки очень плохи. Сейчас все силы и средства МЧС приведены в полную боевую готовность — пожары уже начались.


Этой весной, по данным МЧС, на территории Красноярского края произошло уже 160 палов травы и 4 лесных пожара. А сегодня только пожарная часть Октябрьского района 14 раз выезжала на различные пожары и, в основном, это горящая трава и мусор.

Сколько продлится особый противопожарный период — неизвестно, всё зависит от того, каким будет лето. И если оно станет жарким, опасный сезон может быть отменён только осенью.

Дмитрий БЫЗОВ

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