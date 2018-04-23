Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«В следующий раз я прерву заседание»: Небензя осадил Хейли в ООН
Что будет, если «закончились права»
Принц Уильям случайно раскрыл пол и имя будущего ребенка
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Алсу ответила на обвинения в пластике
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Женщина потратила тысячи фунтов на конкурсы красоты для 4-летней дочки
Петербургских школьников тестируют на патриотизм и экстремизм
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Локомотив» сыграл вничью и продолжает лидировать в РФПЛ
ЦСКА победил «Краснодар» и поднялся на второе место в РФПЛ
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Лариса Долина помолодела на 20 лет
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Акции в память о погибших в Кемерово
08:54 (мск), источник: РИА Новости

Три человека остаются в тяжелом состоянии после ДТП под Иркутском

ИРКУТСК, 23 апр — РИА Новости. Трое пострадавших в крупном ДТП с маршрутным такси в Иркутской области остаются в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона Равиля Фаттахова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в воскресенье на федеральной трассе «Байкал» при столкновении маршрутки и легкового автомобиля погибли три человека, еще 13 пассажиров пострадали. Два человека из числа пострадавших в воскресенье были доставлены в Иркутск.

«Еще один пациент после стабилизации состояния доставлен в Иркутскую областную клиническую больницу. Все три пострадавших, перевезенные в областной центр, находятся в тяжелом состоянии», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что сразу после поступления в областную больницу пострадавшие были прооперированы. Сейчас пациенты находятся в реанимации. Еще три человека проходят лечение в Шелеховской районной больнице. Они также были прооперированы, сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести. Травмы остальных пассажиров не угрожают их жизни. Часть пострадавших отказалась от госпитализации.

Среди погибших водитель и пассажир автомобиля Honda, а также пассажирка маршрутного такси. По данным ГУМВД региона виновником происшествия является водитель Honda — он на большой скорости выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с маршруткой, ехавшей из Иркутска в Слюдянку.

Все новости региона
 В Крыму рассказали о массовом переселении татар с Украины
Как Россия использует найденные в Сирии ракеты США
В Госдепе заявили об открытости стран G7 для диалога с Россией
Где Россия хранит свое золото и зачем она его скупает
Эминем отметил 10 лет трезвости
«Большая семерка» выступила за сохранение антироссийских санкций
Энтони Хопкинс озадачил поклонников необычным твитом
Прокурор просит для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии
Госкомпании обяжут покупать российскую технику и оборудование
Спорт
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега На Чешских играх Илья Воробьев остался без побед, но с надеждами
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь