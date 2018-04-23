Три человека остаются в тяжелом состоянии после ДТП под Иркутском

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в воскресенье на федеральной трассе «Байкал» при столкновении маршрутки и легкового автомобиля погибли три человека, еще 13 пассажиров пострадали. Два человека из числа пострадавших в воскресенье были доставлены в Иркутск.

«Еще один пациент после стабилизации состояния доставлен в Иркутскую областную клиническую больницу. Все три пострадавших, перевезенные в областной центр, находятся в тяжелом состоянии», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что сразу после поступления в областную больницу пострадавшие были прооперированы. Сейчас пациенты находятся в реанимации. Еще три человека проходят лечение в Шелеховской районной больнице. Они также были прооперированы, сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести. Травмы остальных пассажиров не угрожают их жизни. Часть пострадавших отказалась от госпитализации.