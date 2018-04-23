2 тысячи бутылок японского контрафакта оценили в Приморье
В Приморье за ввоз незадекларированного алкоголя осужден член экипажа теплохода, об этом DEITA. RU сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
В Приморье за ввоз незадекларированного алкоголя осужден член экипажа теплохода, об этом DEITA. RU сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Установлено, что виновный в июле минувшего года на теплоходе «Элдуга», прибывшем из порта Тояма (Япония), незаконно ввез около двух тысяч бутылок алкогольной продукции. Контрабандный товар изъят таможенниками, его стоимость превысила 4 миллиона рублей.
Суд назначил моряку наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Екатерина Лапкина.