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08:51 (мск), источник: ДЕЙТА

2 тысячи бутылок японского контрафакта оценили в Приморье

В Приморье за ввоз незадекларированного алкоголя осужден член экипажа теплохода, об этом DEITA. RU сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Установлено, что виновный в июле минувшего года на теплоходе «Элдуга», прибывшем из порта Тояма (Япония), незаконно ввез около двух тысяч бутылок алкогольной продукции. Контрабандный товар изъят таможенниками, его стоимость превысила 4 миллиона рублей.

Суд назначил моряку наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Екатерина Лапкина.

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