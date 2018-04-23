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09:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Грузовик насмерть сбил школьницу в Темрюке

ТЕМРЮК, 23 апреля, ФедералПресс. Водителю грозит до пяти лет тюрьмы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего водителя грузовика «МАЗ», который насмерть сбил двенадцатилетнюю девочку в Темрюкском районе Краснодарского края.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, водитель грузовика, который сбил школьницу, стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбужденного по ч. 3 статьи 264 УК РФ.

Известно, что авария произошла 13 апреля. Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе около остановки на дороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Правоохранительные органы задержали водителя. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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