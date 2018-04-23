Грузовик насмерть сбил школьницу в Темрюке

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, водитель грузовика, который сбил школьницу, стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбужденного по ч. 3 статьи 264 УК РФ.

Известно, что авария произошла 13 апреля. Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе около остановки на дороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Правоохранительные органы задержали водителя. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.