Грузовик насмерть сбил школьницу в Темрюке
ТЕМРЮК, 23 апреля, ФедералПресс. Водителю грозит до пяти лет тюрьмы.
ТЕМРЮК, 23 апреля, ФедералПресс. Водителю грозит до пяти лет тюрьмы.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего водителя грузовика «МАЗ», который насмерть сбил двенадцатилетнюю девочку в Темрюкском районе Краснодарского края.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, водитель грузовика, который сбил школьницу, стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбужденного по ч. 3 статьи 264 УК РФ.
Известно, что авария произошла 13 апреля. Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе около остановки на дороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Правоохранительные органы задержали водителя. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.