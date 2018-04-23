В Светлом самосвал перевернулся при разгрузке земли

В Светлом самосвал перевернулся при разгрузке земли

В Светлом перевернулся грузовик MAN. Об этом сообщается в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».