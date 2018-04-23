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09:59 (мск), источник: Клопс.ru

В Светлом самосвал перевернулся при разгрузке земли

В Светлом перевернулся грузовик MAN. Об этом сообщается в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».

Инцидент произошёл в воскресенье 22 апреля.

По словам очевидцев, самосвал перевернулся и съехал в кювет, когда водитель начал разгружать землю.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
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