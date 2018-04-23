В Светлом самосвал перевернулся при разгрузке земли
В Светлом перевернулся грузовик MAN. Об этом сообщается в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».
В Светлом перевернулся грузовик MAN. Об этом сообщается в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте».
Инцидент произошёл в воскресенье 22 апреля.
По словам очевидцев, самосвал перевернулся и съехал в кювет, когда водитель начал разгружать землю.
По предварительным данным, пострадавших нет.