За выходные в Красноярском крае потушили 15 лесных пожаров

За прошедшие выходные в Красноярском крае ликвидировали 15 лесных пожаров. Очаги возгорания фиксировались в Сухобузимском, Емельяновском, Березовском, Ужурском, Шарыповском, Дзержинском, Манском, Рыбинском, Минусинском районах. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Общая площадь пожаров составила 152 га. Огонь тушили более 200 человек, были задействованы 37 единиц техники, в том числе вертолеты.