За выходные в Красноярском крае потушили 15 лесных пожаров
Очаги возгорания зафиксированы в разных района региона.
Очаги возгорания зафиксированы в разных района региона.
За прошедшие выходные в Красноярском крае ликвидировали 15 лесных пожаров. Очаги возгорания фиксировались в Сухобузимском, Емельяновском, Березовском, Ужурском, Шарыповском, Дзержинском, Манском, Рыбинском, Минусинском районах. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.
Общая площадь пожаров составила 152 га. Огонь тушили более 200 человек, были задействованы 37 единиц техники, в том числе вертолеты.
«По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли по вине местного населения», — рассказали в министерстве.
Напомним, в выходные в Дзержинском районе края