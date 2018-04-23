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08:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

За выходные в Красноярском крае потушили 15 лесных пожаров

Очаги возгорания зафиксированы в разных района региона.

За прошедшие выходные в Красноярском крае ликвидировали 15 лесных пожаров. Очаги возгорания фиксировались в Сухобузимском, Емельяновском, Березовском, Ужурском, Шарыповском, Дзержинском, Манском, Рыбинском, Минусинском районах. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Общая площадь пожаров составила 152 га. Огонь тушили более 200 человек, были задействованы 37 единиц техники, в том числе вертолеты.

«По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли по вине местного населения», — рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. О возникновении пожара можно сообщить по телефону 8−800−100−94−00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Напомним, в выходные в Дзержинском районе края из-за пенсионера сгорели два жилых дома. Мужчина поджег сухую траву, а огонь быстро распространился на соседние постройки.

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