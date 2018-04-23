Во Владивостоке идет демонтаж аварийного дома № 18б на улице Фонтанной
Специалисты планируют завершить работы в двухнедельный срок. Жителям предоставлены квартиры в маневренном фонде.
Специалисты планируют завершить работы в двухнедельный срок. Жителям предоставлены квартиры в маневренном фонде.
Во Владивостоке продолжается демонтаж аварийного дома № 18б на улице Фонтанной. Специалисты планируют завершить эти работы в двухнедельный срок. При обрушении никто не пострадал. Жителям предоставлены квартиры в маневренном фонде. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
В доме зарегистрировано 16 человек, но фактически проживала всего одна семья, ей предоставлена квартира в маневренном фонде. Всем остальным такие квартиры были предоставлены несколько лет назад.
Напомним, обрушение дома произошло в ночь на субботу, 21 апреля. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, полиции и администрации города.