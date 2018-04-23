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08:39 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке идет демонтаж аварийного дома № 18б на улице Фонтанной

Специалисты планируют завершить работы в двухнедельный срок. Жителям предоставлены квартиры в маневренном фонде.

Источник: Вести Приморье

Во Владивостоке продолжается демонтаж аварийного дома № 18б на улице Фонтанной. Специалисты планируют завершить эти работы в двухнедельный срок. При обрушении никто не пострадал. Жителям предоставлены квартиры в маневренном фонде. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В доме зарегистрировано 16 человек, но фактически проживала всего одна семья, ей предоставлена квартира в маневренном фонде. Всем остальным такие квартиры были предоставлены несколько лет назад.

Напомним, обрушение дома произошло в ночь на субботу, 21 апреля. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, полиции и администрации города.

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