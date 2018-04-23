ДТП с маршруткой под Шелеховом: возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по ДТП с маршруткой под Шелеховом, которое произошло 22 апреля. Расследование идет по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Кроме того, проводятся экспертизы, в том числе судмедэкспертам предстоит выяснить, был ли пьян водитель минивэна Honda Stepwagon.

Напомним, в воскресенье лоб в лоб столкнулись пассажирский микроавтобус Toyota HiAce и минивэн Honda Stepwagon, который следовал из Аршана в Иркутск. На месте аварии погибли пассажир и водитель минивэна. Позже сообщили о том, что скончался еще один человек.