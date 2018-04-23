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09:31 (мск), источник: Комсомольская правда

ДТП с маршруткой под Шелеховом: возбуждено уголовное дело

В ДТП под Шелеховом 22 апреля погибли три человека.

Следователи возбудили уголовное дело по ДТП с маршруткой под Шелеховом, которое произошло 22 апреля. Расследование идет по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Кроме того, проводятся экспертизы, в том числе судмедэкспертам предстоит выяснить, был ли пьян водитель минивэна Honda Stepwagon.

Напомним, в воскресенье лоб в лоб столкнулись пассажирский микроавтобус Toyota HiAce и минивэн Honda Stepwagon, который следовал из Аршана в Иркутск. На месте аварии погибли пассажир и водитель минивэна. Позже сообщили о том, что скончался еще один человек.

В тяжелом состоянии остаются трое пострадавших. Санавиацией их доставили из Шелеховской районной больницы в Иркутск, в ОКБ. Врачи борются за их жизнь. Всего в результате аварии пострадали 13 человек. Но большинство из них уже отпустили домой.

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