Двое квартирных воров в Приморье будут наказаны

Двое преступников пойманы полицейскими в Приморье по горячим следам. На них заведено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на управление МВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску поступило сообщение 56-летнего местного жителя о краже его личного имущества. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 23 тысячи рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Потерпевший рассказал, что из частного дома по улице Пугачёва, в котором он проживает вместе с сожительницей, похищены его личные вещи и деньги.

В преступлении он заподозрил малознакомых людей, с которыми они в этот день употребляли алкоголь. После ухода компании он обнаружил пропажу паспорта, личных документов, планшета, двух сотовых телефонов и кошелька с деньгами.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 30-летний мужчина и 21-летняя девушка, проживающие в Партизанске.

В отделе полиции задержанные признали свою вину и пояснили, что успели продать вещи и потратить деньги.

Украденный паспорт, банковская карта и кошелёк возвращены законному владельцу.

Следователями возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.