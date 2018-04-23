Двое квартирных воров в Приморье будут наказаны
За кражу личных вещей им грозит до пяти лет лишения свободы.
За кражу личных вещей им грозит до пяти лет лишения свободы.
Двое преступников пойманы полицейскими в Приморье по горячим следам. На них заведено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на управление МВД России по Приморскому краю.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску поступило сообщение 56-летнего местного жителя о краже его личного имущества. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 23 тысячи рублей.
На место происшествия прибыла
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 30-летний мужчина и 21-летняя девушка, проживающие в Партизанске.
В отделе полиции задержанные признали свою вину и пояснили, что успели продать вещи и потратить деньги.
Украденный паспорт, банковская карта и кошелёк возвращены законному владельцу.
В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.