Ураган повалил деревья и оборвал провода на Кубани
На Краснодарский край обрушился сильный ветер, который повалил деревья и оборвал линии электропередач.
На Краснодарский край обрушился сильный ветер, который повалил деревья и оборвал линии электропередач.
Отметим, что ураганный ветер в 20 метров секунду оставил без электроснабжения несколько районов края.
Так, столбы линий электропередачи и деревья были обрушены в станице Саратовской и Горячем Ключе. В центре Белореченска рухнул столб. Упавшее дерево перекрыло дорогу в сторону Хадыженска. Кроме того, дерево было повалено в Прикубанском округе Краснодара.
По предварительной информации спасателей, во время урагана никто не пострадал и не погиб.