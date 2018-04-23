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09:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Ураган повалил деревья и оборвал провода на Кубани

На Краснодарский край обрушился сильный ветер, который повалил деревья и оборвал линии электропередач.

Отметим, что ураганный ветер в 20 метров секунду оставил без электроснабжения несколько районов края.

Так, столбы линий электропередачи и деревья были обрушены в станице Саратовской и Горячем Ключе. В центре Белореченска рухнул столб. Упавшее дерево перекрыло дорогу в сторону Хадыженска. Кроме того, дерево было повалено в Прикубанском округе Краснодара.

По предварительной информации спасателей, во время урагана никто не пострадал и не погиб.

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