Обвиняемому в ДТП под Гвардейском, где погибли семь человек, предъявили десять исков

Общая сумма исков составила более 400 тысяч рублей. Дело направлено для рассмотрения по существу в Гвардейский районный суд.

В результате столкновения погибли водитель маршрутки и шесть пассажиров, включая беременную женщину. Десять человек получили травмы. Обвиняемый полностью признал свою вину.