Обвиняемому в ДТП под Гвардейском, где погибли семь человек, предъявили десять исков
Прокуратура области предъявила обвиняемому в смертельном ДТП под Гвардейском десять исков на возмещение затрат на лечение пострадавшим. Об этом сообщает
Прокуратура области предъявила обвиняемому в смертельном ДТП под Гвардейском десять исков на возмещение затрат на лечение пострадавшим. Об этом сообщает
Общая сумма исков составила более 400 тысяч рублей. Дело направлено для рассмотрения по существу в Гвардейский районный суд.
В результате столкновения погибли водитель маршрутки и шесть пассажиров, включая беременную женщину. Десять человек получили травмы. Обвиняемый полностью признал свою вину.
22 сентября на трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в микроавтобус. Маршрутка перевозила пассажиров нелегально.