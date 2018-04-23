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11:52 (мск), источник: Клопс.ru

Обвиняемому в ДТП под Гвардейском, где погибли семь человек, предъявили десять исков

Прокуратура области предъявила обвиняемому в смертельном ДТП под Гвардейском десять исков на возмещение затрат на лечение пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая сумма исков составила более 400 тысяч рублей. Дело направлено для рассмотрения по существу в Гвардейский районный суд.

В результате столкновения погибли водитель маршрутки и шесть пассажиров, включая беременную женщину. Десять человек получили травмы. Обвиняемый полностью признал свою вину.

22 сентября на трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в микроавтобус. Маршрутка перевозила пассажиров нелегально.

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